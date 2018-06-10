Aliağa’da MHP’den bin 500 kişiye iftar

MHP İzmir İl Başkanı Nejat Karataş, seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen yemeğe; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Nejat Karataş, MHP İzmir milletvekili adayları; Yalçın Koçyiğit, Süleyman Sarı, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Emre Cemil Ayvalı, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, AK Parti Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Kazım Sayın ile yönetim kurulu üyeleri, DSP Aliağa İlçe Başkanı Osman Nuri Kocabıyık, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ile mahalle muhtarları ve partililer katıldı.

"Farklı bir seçim"

Programda açılış konuşması yapan MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrrahim Aydemir, ”Mübarek Ramazan ayının manevi hazını, lezzetini, eşsiz ve mana yüklü derin ikliminde millet olarak feyizlenmek ve oluk oluk akan nimet pınarlarından kana kana içmek için ibadetlerimizi yapıyoruz. Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bu mübarek Ramazan ayı hepimize hayırlara vesile olsun. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi. Programda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Nejat Karataş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin, daha önceki yapılan seçimlerden farklı olduğunu belirterek, “Seçmenler kararını doğru noktada verecektir. Sandığa giderken; ülkem de benim, karar da benim düşüncesi ile herhangi bir oy vereceği siyasi parti olsun, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı bunlara oy verirken iyi düşünmeli, iyi irdelemeli ve bu şekilde de oyunu kullanmalıdır. 24 Haziran günü Allah kısmet ederse Cumhur İttifakının yüksek oranda oyla seçilecektir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Cumhur İttifakını anlattı

Neden Cumhur İttifakının kurulduğunu ifade eden Karataş, "Cumhur İttifakı Türkiye’deki sorunları aşabilme adına özellikle 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra Genel Başkanımızın Türk milletinin Türk devletinin bu sıkıntıları aşabilmesi için milli mutabakat ittifakına ihtiyaç duyduğu ifadesinde bulunmuştur. Aynı duyguları taşıyan ve aynı siyasi anlayışa veyahut da istikamete sahip olan, Türk devletinin Türk milletinin geleceğini ve bölünmez bütünlüğünü düşünen Cumhuriyet Türkiyesinin var olmasını ve payidar kalmasını düşünen siyasi anlayışların, inanışların bir araya gelmesi suretiyle de milli ittifakın oluşması, milli mutabakatın oluşması teklifinde bulunmuştur. Genel Başkanımızın teklifi ile bu ittifak Cumhur İttifakı olarak da adlandırılmış, yola koyulmuştur."

"İlk turda seçip bu işi bitireceğiz"

Cumhur İttifakının hedeflerinin açık ve net olduğunu söyleyen Karataş, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için yola çıkmış, Cumhur İttifakı milli bekanın, huzur ve güvenin teminatıdır diye düşünüyoruz. Cumhur yönetiminin de istikrarlı, Türk devletinin ve Türk milletinin geleceği olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla yola çıktık. Bu ittifakı kurarken, bu anlayış ve inanışla kurduk. 24 Haziran seçimlerinde bu doğrultuda gayret ve emek sarf ediyoruz. 24 Haziran günü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçip bu işi bitireceğiz.

“Üç tane oy fazla alabilmek adına öyle bir oyun içerisine girdiler”

Cumhur İttifakının, Türk milletinin ve vatanın bölünmez bütünlüğünün anlayışının bulunduğu, Millet İttifakın anlatısının farklı olduğunu belirten Karataş şöyle devam etti: “Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bölücü unsur uzantısı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini talep etmesiyle başlamış diğer taraftan da İYİ Parti de Cumhur İttifakının tam tersine PKK terör örgütünün öncüsü olan Selahattin Demirtaş’ın özgür bir şekilde cezaevinden çıkıp seçime katılması ve diğer adaylarla eşit bir şekilde seçim kampanyası yürütmesini talep etmiştir. Bir diğeri Saadet Partisi de bundan geri kalmamış ve aynı duyguları taşımıştır. Yani üç tane oy fazla alabilmek adına öyle bir oyun içerisine girdiler. PKK terör örgütü uzantısı olan tutuklu birisini meşru hale getirdiler. Bunlar hiç düşünmedi mi Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini talep etmek İzmir Adliyesi önünde PKK teröristlerine göğsünü siper eden ve şehit olan Fethi Seki’nin katillerinin tahliyesini talep etmekten farksızdır. Diğer taraftan da Demirtaş’ın tahliyesini talep etmek PKK terör örgütü mensuplarına yalın durmak, bizim evladımız, kardeşimiz olan PKK’lı bir cani tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katilinin tahliyesini talep etmekten farksızdır. Bunları bilmiyorlar mı?"

“Altı oku halka doğru doğrultmuştur"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin her seçimde aldatmaca içerisine girdiklerini söyleyen Karataş, "Her seçimde kullandıkları şey Atatürk, Cumhuriyet, vatanseverlik ve vatanperverlik. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü ise; doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP’yi kurarken büyük anlamlar ve değerler yüklemiş. Ne yazık ki o zamanda kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Mukayese bile etmek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi görüşleri öyle bir noktaya getirmiştir ki altı oku halka doğru doğrultmuştur. Bu nedenle Atatürkçülükle alakası kalmamıştır. Mademki Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetçi, vatansever ve vatanperver ise; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu devleti yıkmak adına yola koyulmuş PKK terör örgütü ile yakın durmaktadır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürkçülüğü sorgulanır hale gelmiştir. Bunlarda kendi söylemleriyle ifade ediyorlar. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak ifade eden cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’dir. Afrin’e gitmiş, orada mücadele vermiş olan 2. Ordu Komutanı Korg. Metin Temel Paşa bizim anlı şanlı bir komutanımdır. Muharrem İnce Temel Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Yakın bir zamanda bu komutan askerlerimizle Mehmetçiğimizle birlikte Kandil’in tepesine Türk bayrağını da dikecek. Oradaki bataklığı da kurutacak. PKK’nın ini yerle bir olacak, bunu da herkes böyle bilsin. İşte o zaman şanlı komutan Temel Paşa Muharrem İnce’yi bekleyecek. ‘Ben buradayım Muharrem İnce apoletlerimi mi sökeceksin. Gel de sök bakalım nasıl sökebilirsen’ diyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütleri ile mücadele ederken, Türkiye’yi güvenli sürece götürmeye gayret ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile uğraşmak ve de eleştirmek doğru bir hadise değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’nin göz bebeğidir” dedi.