Aliağa'da minikler Cumhuriyet'in 95. yılına özel fidan dikti

İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim gören Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet coşkusunu fidan dikerek yaşadı. 55 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Aliağa Belediyesi'nin yeşil alan olarak planladığı 14 dönümlük alanın bir bölümünde öğrenciler

fidanları toprakla buluşturdu.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidan desteği ve okul öğretmenlerinin gözetiminde yapılan etkinlikte, minik öğrenciler, fidan dikerek doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Kudret Yağmur, doğa sevgisi ve çevre bilinci yüksek bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Aliağa'nın dört bir yanında yeşillendirme, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan ise, "Minik öğrenciler ile gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinin Aliağamızın geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum. Genç nesillerin yeşile olan sevgisinin arttırılması, çevre bilincinin küçük yaşta aşılanması daha yeşil bir Aliağa ve yeşilin korunması açısında büyük önem arz ediyor" dedi.