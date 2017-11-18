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18 Kasım 2017 10:53

Aliağa’da motosiklet tutkunlarına eğitim

İzmir’in Aliağa ilçesinde ART Moto Akademi ve Aliağa Motosiklet Kulübü işbirliği ile motosiklet sürücülerine yönelik ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Aliağa’da motosiklet tutkunlarına eğitim

18 Kasım 2017 10:53


Petrol-İş Konferans Salonunda gerçekleştirilen sosyal sorumluk projesi kapsamında, motosiklet sürücülerine sinevizyon gösterisi eşliğinde viraj, takip mesafesi , güvenli ileri sürüş teknikleri anlatıldı. Aliağa Motosiklet Kulübü Başkanı Uğur Karakaş, motosiklet kullanmanın bir zevk, tutku ve yaşam tarzı olduğunu , motosiklet sürücülerinin mutlaka eğitim almasını gerektiğini ifade ederek, kask ve ekipmansız yola çıkmamalarını vurguladı. Başkan Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:


"Aliağa’daki trafik kazalarını, bilgisizlik ve ihmalden kaynaklanan can kayıplarını bir nebze aşağı indirmek, trafikte aktif olarak motosiklet kullanan tüm sürücülere kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini gözetmek sorumluluğu aşılamak, koruma ekipmanları ile eğitimli, bilinçli sürüş kültürünü ilçemizdeki tüm motosiklet sürücülerine benimsetebilmek amacıyla bu eğitimi verdik. Bu tür eğitimlerimiz zaman zaman olacak.”




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