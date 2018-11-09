Aliağa'da öğrencilere bisiklet

İzmir'in Aliağa ilçesinde 'Hayatı Emniyetle Pedalla' projesi kapsamında 30 öğrenciye bisiklet verildi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, spor yapmayı teşvik etmek, obeziteyle mücadele etmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Gökhan Çakır Anadolu lisesinde okuyan 30 öğrenciye bisiklet dağıttı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, 4 ay önce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın desteği ile 'Hayatı Emniyetle Pedalla' projesi kapsamında Aliağa Kaymakamlığı'na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına 300 adet bisiklet verdiklerini belirtti. Uğurtaş, “Projenin ikinci aşamasını okullarda başlatıyoruz amacımız sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı olmak, bu bağlamda daha önce hiçbir okulda bunu başlatmamıştık. Diğer okulların idareci arkadaşlarıyla görüşüyoruz. Zaman ve gücümüz yettiği kadarıyla bütün okullarda bu projeyi destekleyeceğiz. Bir bisiklet sürücüsü olarak sizlerden trafik kuralları uymanızı istiyorum“ dedi.

Konuşmaların ardından bisikletler öğrencilere dağıtıldı.

Törene Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.