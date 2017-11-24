Aliağa’da Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törenler, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’ndeki programla devam etti. Kutlama programına Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Öğretmen olmak bir yaşam tarzıdır"

Program, göreve yeni başlayan öğretmenler adına Aliağa Ortaokulu Öğretmeni Gizem Şafak’ın konuşması ile başladı. Öğretmen olmanın bilincinin uyandırıldığı bu özel günde büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Şafak, “Göreve başlamadan önce öğretmenliği herkes gibi bir meslek olarak algılamaktaydım. Ancak geride bıraktığım bir yılın bana öğrettiği çok iyi bir şey var. Öğretmenlik meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır. Hayatını okula öğrenciye adamaktır. Model olmaktır. Attığım her adımda ben öğretmenim diyerek topluma örnek davranışlar sergilemektir” dedi.

Genç öğretmenlere tavsiye

Programda, Emekli Öğretmenler adına konuşmayı ise İkbal Saklıca yaptı. Bu güzel mesleği genç öğretmenlere devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Saklıca, “Genç meslektaşlarıma tavsiyem; mesleklerini icra ederken önceliklerini oluşturmada sevgiyi en başa almalarıdır. Çünkü sevgi, oluşabilecek her sorunun çözümünde baş anahtardır. Sevgi beraberinde sabrı getirir ki; bu da size en lazım olacak pozitif bir durumdur” dedi.

“Öğretmenlik toprağın altına atılan bir tohum gibi"

Öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini vurgulayan Aliağa Ortaokulu Müdürü Leyla Dokuzoğlu “Öğretmenlik, tıpkı toprağın altına atılan ve onlarca tohum verebilmek adına kendini feda edebilen bir tohum gibi, yandıkça aydınlatan aydınlattıkça tükenen bir mum gibi, karların altından başını ümitle kaldıran bir kardelen gibi olmaktır. Öğretmen, bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak olduğunu bilen ve bu amaçla çıktığı yoldan bir adım bile geri dönmeyendir” dedi.

“Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum"

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz yaptı. Yılmaz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Aliağa’mızda bin civarı yönetici ve öğretmenlerimizle 17 bin çocuğumuza eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Öğretmenlik mesleği malzemesi insan olan bir meslektir. Biz ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz yeni nesiller yetiştiyoruz. Aliağa’da görev yapan öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum aileleriyle çocuklarıyla öğrencileriyle huzurlu mutlu günler diliyorum. Bu vesileyle başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum."

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Aliağa Ortaokulu Öğrencilerinden Ceren Altan ‘Öğretmen’ adlı şiiri seslendirdi.

Öğretmenler yemin ederek göreve başladı

Programda, 7-24 Kasım Öğretmenlik Mesleğine Giriş günü olması nedeniyle stajını ve aday öğretmenlik eğitimini bitiren; Sezgin Sargın, Fatma Akar, Menekşe Cesur, Melek Teker, Pelin Kılıç, Işıl Demet Kaya, Erdinç Gümüş, Hatice Kayacık, Derya Gezerler, Havva Eydemir, Ruhi Çetin, Safiye Otçu, Bircan Şen, Ayşe Kaya, Ersin Ağın, Harun Mustafa Mert, Merve Geboloğlu, Tuğba Saral, Bora Gözen Kaya, Onur Can Çapar, Gizem Acar Şafak, Hacer Kaya, Erkan Yıldız ve Sefa Uyduran Türk bayrağı üzerine yemin ederek görevlerine başladılar. Emekliye ayrılan öğretmenlere ise protokol üyeleri tarafından ‘Hizmet Şeref Belgeleri’ takdim edildi.

‘Hizmet Şeref Belgeleri’nin takdiminden sonra Aliağa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ile müzik dinletisi salondakiler tarafından büyük alkış aldı. Öğretmen marşı ile son bulan programda protokol üyeleri gösterileri hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Protokol üyeleri ve katılımcılar program sonunda Aliağa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.