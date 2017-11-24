Aliağa’da Öğretmenler Günü resepsiyonu

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla öğretmenleri ve Aliağa protokolünü bir araya getirdi. Resepsiyonda ilçede bulunan okullarda görevli müzik öğretmenlerinin oluşturduğu 9 kişilik koro, katılımcılara 15 parçadan oluşan mini bir konser verdi. Müzik öğretmenleri, Anadolu’nun değişik yörelerinden derlenmiş türkülerinden oluşan repertuarıyla davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yoğun ilgi gören konserde izleyiciler, koronun söylediği birbirinden güzel türkülere eşlik etti. Dinleyenleri mest eden öğretmenler, sergiledikleri performansla gecenin sonunda büyük alkış aldı.

Konser sonunda müzik öğretmenlerine ve emekli öğretmenlere plaketlerini takdim etmek için sahneye gelen Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, katılımcılara hitaben kısa bir konuşma da yaptı. Yılmaz, “Hocalarımızı dinlerken bütün stresten sıkıntıdan kurtuldum. Bize çok güzel bir gece yaşattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize de teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününe biz erken başladık bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum” dedi.

Kaymakam Yılmaz’ın ardından davet üzerine sahneye çıkan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Öğretmenlerin Gününü tek tek tebrik ederek, günün anısına ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ dizisinin ilk dört kitabını set halinde öğretmenlere hediye etti. Öğretmenler arası spor müsabakalarında dereceye giren eğitimcilerde, kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden alırken program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Habaş Hamdi Başaran Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlen resepsiyona ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.