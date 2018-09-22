Aliağa'da okul servis şoförlerine eğitim

Tüpraş Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim çalışmasında, Aliağa'daki okullarda eğitim gören öğrencilerin taşımacılığını yapan servis şoförlerinin faydalandığı eğitimde Polis Memuru Hüseyin İbiş ve Polis Memuru Cengiz Can'ın okulların açılması ile birlikte özellikle yerleşim yerleri içerisinde trafik yoğunluğunun artış göstermesiyle, eğitim öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak ve birtakım tedbirlerin alınması amacıyla okul servis araçları şoförlerine yönelik olarak bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Cengiz Can ile Hüseyin İbiş, servislerin ve şoförlerin uyması gereken mevzuatları anlatarak, kuralların takipçisi olacaklarını ve öğrenci taşımacılığı alanında başta emniyet kemeri olmak üzere gerekli prosedürlerden taviz vermeyeceklerini söylediler.

Eğitim çalışmasına Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Aktoprak, oda üyeleri ve çok sayıda okul servisi ve servis şoförleri katıldı.