Aliağa’da Osmanlı döneminden kalma han restore edilecek

Mahmut döneminde Aliağa İskelesi meydanına inşa edilen hanı restore edecek.

Kültür Mahallesi İskele Meydanı’nda bulunan 18. yüzyıldan kalma tarihi yapı Aliağa Belediyesi’nin çalışmaları ile kamulaştırılarak aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Aliağa Belediyesi, 11 parsel ve 2 dönümlük alan üzerinde bulunan yapının kamulaştırılması için düğmeye bastı. Emlak ve istimlak Müdürlüğü kamulaştırılma işlemleri için hak sahiplerine “09-03 2017 tarihli ve 130 sayılı İlgi Encümen Kararı ile Kültür Mahallesi, İskele Mevkiinde bulunan 180 numaralı parseli de kapsayan İskele Han (Taş Han) olarak bilinen yapının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılabilmesi için Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına havale edilmiştir. Buna göre 07.07.2017 Cuma günü Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde saat 10.00’da konunun görüşülmesi üzere bizzat ya da yetkili temsilcinizin (yetki belgeli) hazır bulunması gerekmektedir” şeklinde bir yazı ile uzlaşma daveti yaptı. Yapılan kamulaştırmanın ardından restorasyon çalışmaları başlayacak.

İskele han

Sahil bandı üzerinde balıkçı iskelesi karşısında bulunan iskele han, Aliağalılar tarafından ‘Çakıcı’nın evi’ olarak biliniyor. Osmanlı döneminde Aliağa İskelesinin hemen önünde bulunması dolayısıyla emtiaları deposu ve sahil koruma, gümrük binası olarak kullanıldı. Cumhuriyet’in kurulmasında sonra uzun yıllar Priştina kökenli Raşit (Kayra) Bey tarafından Hububat deposu, sonra Çırçır fabrikası ve mandırası olarak kullanıldı. Yapı, ortada avlusu bulunan iki katlı dikdörtgene yakın bir plana sahip. İnşa malzemesi olarak kesme taş, kaba yontu taş ve tuğla kullanıldığı belirtiliyor. Dıştan kırma çatı ile örtülü, alaturka ve Marsilya tipi kiremit ile örtülü olan tarihi yapının restorasyonu ile Aliağa’da tarihi ve kültürel mirası yansıtacak.