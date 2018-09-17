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Aliağa'da otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


İlçenin Karadut mevkiinde bulunan otluk alanda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrama tehlikesi bulunan alevlere 3 arazöz ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası alevler tamamen kontrol altına alındı. Yangında, 20 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü bildirildi.

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