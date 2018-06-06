Aliağa’da plaj temizliği

Çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sosyal farkındalık oluşturmak amacı ile ön plajlar mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tam destek verdi. Ön plaj bölgesinde yapılan temizlik çalışmasına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Mutlu Baykal, Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, dernek yöneticileri, temizlik işleri personeli ve 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı.

“Çevreyi sadece yasalar değil bilinçli insanlar korur” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte çevrede bulunan kirletici unsurlar toplanarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araçları ile ilçe çöplüğüne götürüldü. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesinin doğal varlıkların korunması ile mümkün olduğunu belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Mutlu Baykal, dernek yönetimi adına yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sanayileşme ve ekonomik büyüme ile birlikte insanoğlunun doğa üzerindeki baskı ve müdahalesinin artması ciddi çevre problemlerini beraberinde getirmiştir. Ekonomik kalkınma niyetiyle doğal varlıkların ikinci plana atıldığını da üzülerek görüyoruz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından bir diğeri ise çevre sorunlarına duyarlılığı arttırma ve çözümü konusunda çocuk yaştan itibaren toplum hassasiyetinin arttırılması ve tüm insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu düşünce ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği olarak çevre bilincinin oluşmasında katkı sunup, farkındalık oluşturması ve topluma örnek teşkil etmesi için etkinlik tarafımızdan düzenlenmiştir. Eğitim kurumları, çevre kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının iş birliğinde yürütülecek çalışmalarda içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce kaynakların insanların geleceği için taşıdığı önemi anlatmamız gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği olarak bizler; Doğanın bize geçmiş kuşaklarından kalan bir miras değil gelecek kuşaklardan kalan bir miras değil gelecek kuşaklardan ödünç alınan bir emanet olduğu gerçeğini hatırlatarak daha yeşil daha yaşanılabilir bir dünya bırakma ümidi, mücadelesi ve inancıyla dünya çevre gününü kutluyoruz.”