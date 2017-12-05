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05 Aralık 2017 17:29

Aliağa’da plajlar bölgesine ağaç takviyesi

Gelecek nesillere daha yeşil bir Aliağa bırakabilmek amacıyla ilçe genelinde başlatılan yeşil kuşak harekatının aralıksız sürdüğü Aliağa’da plajlar bölgesine ağaç takviyesi yapıldı.

Aliağa’da plajlar bölgesine ağaç takviyesi

05 Aralık 2017 17:29


Mavi Bayraklı Plajıyla sadece Aliağa’nın değil Ege Bölgesi’nin sayılı plaj tesisleri arasına adını yazdıran Ağapark’a ağaçlandırma çalışmaları kapsamında boyları 6 metreyi bulan 36 adet palmiye ağacı dikildi. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ile palmiye ağaçları Ağapark’ta toprakla buluşturuldu.


Daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışan Aliağa Belediyesi, Ağapark’a yaptığı palmiye dikiminin ardından Kuş Cenneti bölgesine de ağaç takviyesi yaptı. Türkiye’nin sayılı sulak alanlarından biri olan ve flamingolar başta olmak üzere her yıl farklı türlerden yüzlerce kuşun konaklama alanı olan Kuş Cenneti bölgesinde ağaç sayısı arttırıldı. Yeşil kuşak harekatı dahilinde Kuş Cenneti çevresine ve plaj bölgesine boylar 2 metreyi bulan süs eriği, akasya, akçaağaç ve dut olmak üzere yaklaşık 600 ağacın dikimi gerçekleştirildi.


Kentteki yeşil dokuyu arttırmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, yeşil kuşak harekatı kapsamında kış ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında 5 bin ağacın daha toprakla buluşturulacağını söyledi.




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