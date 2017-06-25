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25 Haziran 2017 15:06

Aliağa’da protokol bayramlaştı

Aliağa’da her yıl olduğu gibi bu yıl da protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ilk günü düzenlenen programda buluştu.

Aliağa’da protokol bayramlaştı

25 Haziran 2017 15:06


Engelsiz Park Kafede gerçekleştirilen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Emniyet Müdür Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Ekren, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Bayramlaşma programına ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi. Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra bol bol sohbet etti.


Bayramlaşma programının ardından ilçe protokolü; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Cezaevi, Aliağa Devlet Hastanesi ve Şehit ailelerini ziyaret ederek buradaki vatandaşların bayramını kutladı.




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