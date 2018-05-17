Aliağa’da Ramazan coşkusu

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına kurulan binlerce kişilik iftar sofrası ile 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi duygusunu yaşatan Aliağa Belediyesi, düzenlediği ‘Aliağa’da Ramazan’ etkinlikleri ile de Ramazan coşkusunu katlıyor.

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca; tasavvuf müziğinden, şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturacak. İftardan hemen sonra Sanat Sokağında düzenlenen etkinliklerin ilk gününde santur sanatçısı Sedat Anar, Aliağalılarla buluştu. Geleneksel dini müzik formatlarından beslenen Anar, tüm hünerlerini Aliağalılar için sergiledi.

Sanat Sokağında vatandaşlara ve çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ve eski Ramazan günlerini anımsatan Osmanlı şerbeti ve macunu da ikram edildi.