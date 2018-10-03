Aliağa'da sağlıklı yaşam için yürüyüş

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Aliağa İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğrencileri ile yöneticilerin yanı sıra sağlık personelleri katıldı. Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş, daha sonra Liman Başkanlığı önüne kadar devam etti.

Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle fiziksel aktiviteye ve harekete dikkat çekmek üzere sağlık çalışanları olarak bir yürüyüş tertiplediklerini belirterek, "Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir iki durak önce inip yürüyebilir ve ya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Fiziksel aktivitenin sağlığı koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır" dedi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.