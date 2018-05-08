Aliağa’da Salı Pazarı kurulacak

Kurulacak olan Salı Pazarı’na, başvuru sırasına göre Aliağa esnafına tezgah seçimi konusunda öncelik verilecek.

Salı Pazarı, iki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yeri’nde hizmet verecek. Salı Pazarı’nda tezgah açmak isteyen ilgililer 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekler.

İki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yeri’nde üst katta 419, alt katta ise 167 tezgâh olmak üzere toplam 586 tezgâh 10 yıllığına kiraya verilecek. Aliağa esnafına tezgâh seçiminde öncelik verilecek. Alınan bu karar ile hem ilçe merkezindeki pazar ihtiyacı karşılanacak hem de Aliağa esnafına can suyu olacak.