Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:43

Aliağa’da Salı Pazarı kurulacak

Aliağa Belediyesi, ilçede her geçen gün yükselen nüfus yoğunluğuna paralel olarak artan pazar yeri ihtiyacını karşılamak için Salı Pazarı kurulmasına karar verdi.

Aliağa’da Salı Pazarı kurulacak

08 Mayıs 2018 16:43

Kurulacak olan Salı Pazarı’na, başvuru sırasına göre Aliağa esnafına tezgah seçimi konusunda öncelik verilecek.


Salı Pazarı, iki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yeri’nde hizmet verecek. Salı Pazarı’nda tezgah açmak isteyen ilgililer 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekler.


İki katlı Aliağa Modern Kapalı Pazar Yeri’nde üst katta 419, alt katta ise 167 tezgâh olmak üzere toplam 586 tezgâh 10 yıllığına kiraya verilecek. Aliağa esnafına tezgâh seçiminde öncelik verilecek. Alınan bu karar ile hem ilçe merkezindeki pazar ihtiyacı karşılanacak hem de Aliağa esnafına can suyu olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç