Aliağa’da şampiyon belli oldu

Yaklaşık iki ay süren ve 29 takımın katılım gösterdiği Aliağa Gençlik Turnuvası baştan sona heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Her takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada futbolcuların şampiyon olabilmek için gösterdiği hırs ve azim profesyonel futbolcuları aratmadı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek olan turnuva Poyraz Mücevherat ile Karakuzu arasında oynanan final müsabakası ile son buldu. Sahadaki mücadele nefesleri keserken maçın normal süresi 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın galibini ise penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Poyraz Mücevherat, Aliağa Gençlik Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Poyraz Mücevherat takımının oyuncuları şampiyonluk kupasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın elinden aldı.

Turnuvanın ikincisi Karakuzu olurken üçüncülük maçında ise Göztepe Futbol Okulları Ağa Spor ile Balıkevi kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılamada rakibini 6-5 mağlup eden Göztepe Futbol Okulları Ağa Spor, turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Turnuvaya yoğun ilgi

Kıran kırana oynanan final müsabakalarına Aliağalı futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi. Tuttukları takımları son dakikaya kadar destekleyen taraftarlar maçların heyecanına da ortak oldu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla ve zaman zaman yaktıkları meşalelerle final coşkusunu ikiye katladı.

Final karşılaşmalarının ardından kupa ve ödül törenine geçildi. Turnuvanın birincisi Poyraz Mücevherat, ikincisi Karakuzu, üçüncüsü Göztepe Futbol Okulları Ağa Spor olurken Beydilli Gençlik takımından Ali Can Akan’ın attığı gol turnuvanın en güzel golü seçildi. Turnuvanın; en centilmen futbolcusu Taşçı Grup takımından Heybet Taşçı, en centilmen takımı Fenerbahçeliler Derneği, en renkli takımı Dursunoğlu Asansör, Sürprizi ise Lazkopat takımı seçildi.

Ödüle layık görülen futbolcu ve takımlar plaketlerini Yeniçeriler Derneği yöneticilerinden alırken Göztepe Futbol Okulları Ağa Spor’un kupasını Aliağaspor Yöneticisi Hakan Şimşek, Karakuzu takımının kupasını Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, şampiyon Poyraz Mücevherat takımının kupasını ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti.