Aliağa’da satranç kayıtları başlıyor

Kurslara katılmak isteyenler 18-29 Haziran tarihlerinde satranç kulübüne müracaat ederek kayıt yaptırabilecek.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte yaz dönemi eğitim faaliyetlerine başlıyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek olan satranç kurslarına 5 yaşın üzerinde olan vatandaşlar kayıt yaptırabilecek.

Satranç severlere kapısını açacak olan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün, yaz dönemi kayıtları, 18 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 29 Haziran Cuma günü sona erecek. Kurslar ise 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Atatürk Ortaokulu karşısında bulunan belediye hizmet binasındaki dersliklerde verilecek.

Satranç sporunu geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini belirten Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, “Satranç sporu bireylere araştırma ve sorgulama gibi yetenekler kazandırır. Bir düşünce sporu olan satranç özellikle küçük yaştaki çocuklar için tavsiye ettiğimiz bir spor dalıdır. 12 yaştan önce satranç öğrenilmesinin eğitime ve zeka gelişimine yaptığı katkılar bilimsel olarak tespit edildi. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir” diyerek Aliağalıları satranç oynamaya davet etti.