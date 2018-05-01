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01 Mayıs 2018 15:57

Aliağa’da seçmen listeleri askıya çıkıyor

Aliağa İlçe Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanacak seçmen listelerinin 2-12 Mayıs tarihleri arasında muhtarlıklarda askıda olacağını duyurdu.

Aliağa’da seçmen listeleri askıya çıkıyor

01 Mayıs 2018 15:57


Aliağa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Aydemir’in imzası ile yapılan yazılı açıklamada, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden alınarak “Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi” haline getirilen seçmen listeleri 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00’de mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılacak olup 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir. Seçmen vatandaşlarımızın listeleri inceleyerek adres bilgilerini kontrol etmeleri, adres bilgilerinde herhangi bir değişiklik ve yeni kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları, diğer konudaki itirazlarını ilçe seçim kurulu başkanlığına yapmaları gerekmektedir” denildi.




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