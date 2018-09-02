Aliağa’da şenlik havasında deniz temizliği

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen gönüllü dalgıçlar Aliağa körfezinde deniz dibi temizliği yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, dalgıçlarla birlikte denize dalarak deniz temizliğine destek verdi.

Aliağa Belediyesi ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) işbirliğinde düzenlenen ‘3. Aliağa Temiz Mavi Deniz Şenliği’ etkinlikleri kapsamında; deniz dibi temizliği, mangalda sucuk ikramı, lokma ikramı ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yapıldı. Türkiye’nin birçok şehrinde çevre gönüllülerini, amatör balıkçılarını ve dalış sporcularını Aliağalılar ile bir araya getiren etkinliğe; Çağlarav, APNEA, Seferihisar Dalış Merkezi, Ege Under Water Rugby, Prospearfishing Academy ve Rastgeleav da destek verdi. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki etkinliklere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, Milli Dalgıç Müjdat Turan, dünya rekortmeni Sualtı Milli Sporcusu Sertan Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Serkan Acar, deniz dibine dalıp çöp topladı

Gün boyu süren etkinlikler 97 dalgıcın su altına inerek deniz temizliği yapması ile başladı. Balıkçı tekneleri ile denize açılan dalgıçlar, file çuvallar ile topladıkları çöpleri kıyıya çıkarttı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, dalgıçlarla birlikte denize dalarak denizden çöp topladı. Başkan Serkan Acar’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da denize dalarak temizlik çalışmalarına destek oldu. Başkan Serkan Acar, ayrıca balıkçılar tarafından yakalan bir ahtapot balığını da denize bıraktı.

Denizden çıkartılan çöpler kıyıda sergilendi

Dalgıçların çıkardığı çöpler deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturulması için kıyıda sergilendi. Denizden çıkartılan çöpler arasında; demir parçaları, naylon poşetler, plastik eşyalar, araba lastikleri, şişeler, brandalar ve metal kutular ağırlıklı olarak görüldü. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Başkan Serkan Acar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türk milleti olarak çok şanslıyız. Üç tarafı denizlerle çevrili vatan topraklarına sahibiz. Güzel bir denize sahip olduğumuz için Aliağalılar olarak da çok şanslıyız. Bu şansımızı iyi kullanıyor muyuz, denizlerimize sahip çıkıyor muyuz? Temiz Mavi Deniz Şenliği kapsamında yaklaşık 100 dalgıcımız denizimizde dip taraması yaparak atıkları denizden çıkarttı. Etkinlikteki temel amacımız insanoğlunun denize vermiş olduğu zararı göstererek farkındalık oluşturmaktı. Beğendiğim bir Kızılderili atasözü der ki, ‘Tabiat bizlere dedelerimizden, atalarımızdan miras değildir. Tabiat bize torunlarımızın emanetidir.’ Bizlerin bu bilinçle torunlarımıza bırakacağımız tabiata, denize, havaya ve toprağa sahip çıkmamız gerekiyor. Etkinliğimize katılan tüm katılımcılarımıza ve ALDER yönetiminin özverili çalışmalarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum.” Başkan Serkan Acar’ın konuşmasının ardından gönüllü dalgıçlara verilmek üzere plaket töreni düzenlendi. Plaketler protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Deniz temizliğinin yanı sıra Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Animasyon ve boyama etkinlikleri ile keyifli saatler yaşayan çocuklar şişme oyun parklarında eğlencenin doruğuna çıktı. Çocuklarla birlikte boyama etkinliğine katılan Başkan Serkan Acar, miniklerin mutluluğuna da ortak oldu. Katılımcılarına muhteşem bir hafta sonu yaşatan şenlikte, vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek arası sucuk ikramı yapıldı. Yine etkinlik süresince ALDER üyeleri tarafından döktürülen lokma vatandaşlara dağıtıldı.