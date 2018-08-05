Aliağa’da Sertab Erener rüzgarı

Sesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Benzeri olmayan müzik kariyerinde bu güne kadar 5 milyona yakın albüm satan, sayısız ödül alan, operadan pop müziğe kadar birçok müzik türünü kapsayan ses yeteneği ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sertab Erener, Aliağa Belediyesi’nin “Yaz Konserleri” kapsamında sevenleriyle buluştu. Maviyle yeşilin kucaklaştığı 72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan Sertab Erener, birbirinden güzel şarkılarını Aliağalılar için söyledi. Ünlü şarkıcıyı dinlemek isteyen Aliağalılar konser alanına akın etti.

Sevenlerini coşturdu

Ünlü şarkıcı yaklaşık iki saat süren konserine “Kime Diyorum” isimli parçası ile başladı. Ardından ise “Hani Kimi Zaman”, “Zor Kadın”, “Bu Böyle”, “Yolun Başı”, “Yanarım” “İstanbul”, “Rengarenk” gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirdi. 40 bini aşkın seyirciye konser veren Sertab Erener, sesiyle olduğu kadar sahne hakimiyetiyle de mest etti. Siyah beyaz bir elbise ile sahne alan Sertab Erener, danslarıyla da sevenlerini coşturdu. 18 parça seslendiren şarkıcıya sahnede beş kişilik orkestra ekibi eşlik etti. Hayranları şarkıcının söylediği her bir şarkıya eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

“Anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor ama hepinizi çok seviyorum”

“Olsun” adlı parçanın ardından sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçıya Aliağa Yaz Konserleri’ne katılımından dolayı çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Serkan Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizi sesiyle, sanatıyla yurt dışında en iyi şekilde temsil eden çok değerli sanatçımız Sertab Erener’i Aliağamızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aliağa’ya geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de seyircilerimize etmek istiyorum. Anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor ama hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hep birlikte al bayrağımızın gölgesinde, atamızın yolunda daha nice başarılara inşallah. Her şey gönlünüzce olsun.”

Renk cümbüşü

Son olarak “Rengarenk” ve “Bastırın Kızlar” adlı parçaları seslendiren Sertab Erener, hayranlarının alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı. Gecenin sonunda havai fişek gösterileri gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.