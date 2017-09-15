Aliağa’da servis sürücülerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği okul servis araç şoförleri bilgilendirme eğitimine; Aliağa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının işbirliğiyle okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim çalışması düzenlendi.

Tüpraş Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim çalışmasında, Aliağa’daki okullarda eğitim gören öğrencilerin taşımacılığını yapan servis şoförlerinin faydalandığı eğitimde Polis Memuru Hüseyin İbiş ve Polis Memuru Cengiz Can’ın okulların açılması ile birlikte özellikle yerleşim yerleri içerisinde trafik yoğunluğunun artış göstermesiyle, eğitim öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak ve birtakım tedbirlerin alınması amacıyla okul servis araçları şoförlerine yönelik olarak bilgilendirmeler yapıldı. Okul servis sürücülerinin ve okul servis aracının servis yönetmeliğinde belirtilen; güzergah izin belgesi, rehber personel bulundurma zorunluluğu, fazla yolcu alınmaması, okul taşıtlarında ve okul servis sürücülerinde aranacak şartlarla ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca emniyet kemeri kullanılmasının önemi, ideal bir sürücüde bulunması gereken şartlar, okul servis araçlarının karıştığı kazaların istatistiki bilgileri, yapılan denetim sonuçları konularını içeren bilgilendirme sunumu, ihlal edilen yasa maddeleri ve kazaya karışan servis araçlarının yaptığı Trafikte kural hataları nedeniyle oluşan kazaların basına yansıyan haberleri anlatıldı.

Eğitim çalışmasına Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, oda üyeleri ve çok sayıda okul servisi ve servis şoförleri ile şehir içi minibüs şoförleri katıldı.