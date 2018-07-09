Aliağa’da Sezer Erşan futbol turnuvası

Aliağa Belediyesi ve Çakmaklıspor tarafından gerçekleştirilen turnuva izleyenlere futbol şöleni yaşattı.

Geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden Sezer Erşan’ın adı ile düzenlenen turnuvaya U-9 ve U-10 kategorilerinde toplam 16 takım katıldı. İzmir ve çevre illerden de katılımın olduğu turnuvada minik yıldızlar gösterdikleri performans ile beğeni topladı. Sezer Erşan Futbol Tesislerinde iki gün süren turnuvada minik futbolcular sahada şampiyonluk için mücadele ederken, ailelerde tribünde büyük bir heyecan yaşadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvayı Sezer Erşan’ın ailesi ile birlikte izledi.

Turnuvanın birinci günü İzmir Üçyol Gençlik’i penaltılarla 4-3 mağlup eden Pınargücüspor, U-9 kategorisinin şampiyonu olarak başkanlık kupasının sahibi oldu. U-10 kategorisinin finalinde ise İlkadımspor’u 2-0 mağlup eden Murat Germen başkanlık kupasını kaldırdı. U-9 kategorisinde şampiyon olan Pınargücüspor ile ilk dörde giren takımlar kupalarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, baba Eşref Erşan ve anne Nihal Erşan’ın elinden aldı. U-10’da ilk dörde girmeyi başaran takımlara ise kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt takdim etti.

Güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirten Çakmaklıspor Kulüp Başkanı Halit Yavuz, “Spora ve sporcuya değer veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ve ekibine destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Baba Eşref Erşan, Çakmaklı Futbol Tesisleri’ne oğlu Sezer Erşan’ın ismini veren ve futbol turnuvasını Sezer Erşan adı ile düzenleten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti. Anne Nihal Erşan de, “Oğlumun ismi sonsuza kadar yaşayacak. Bunun için duygu yüklüyüm. Turnuvaya katılan herkese çok teşekkür diyorum” dedi.

Turnuva da mücadele eden, ter döken tüm takımların gönüllerde şampiyon olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Çok genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sezer Erşan kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Çakmaklı Spor Kulübü’ne, turnuvaya katılarak renk katan kulüplerimize, yöneticilerine ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailelerine ediyorum” dedi.