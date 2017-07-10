Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:19

Aliağa’da tek şerit uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım çalışmaları kapsamında, Aliağa-Çaltılıdere arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik bölümden ulaşım tek şeritten sağlanacağı bildirildi.

Aliağa’da tek şerit uyarısı

10 Temmuz 2017 16:19


Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir’de de, Aliağa-Çaltılıdere arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik bölümden ulaşım tek şeritten sağlanacağı ifade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde şu ifadelere yer verildi:


"Aliağa-Ayvalık yolunun gidiş yönü 14-20 kilometreleri, Aliağa mevkisi yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak. Geçişler yolun diğer şeridinden gidiş-geliş şeklinde yapılacak."


Aliağa-Ayvalık arasında kalan kara yolunda özellikle yaz döneminde oluşan araç yoğunluğa dikkat çeken uzmanlar, KGM tarafından yürütülen yapım ve bakım çalışmaları kapsamında tek şerit halinde sağlanan ulaşımın trafik yoğunluğunu arttıracağı konusunda da vatandaşları uyardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!