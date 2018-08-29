Aliağa’da Temiz Mavi Deniz Şenliği

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda 2 Eylül Pazar günü organize edilecek olan etkinlik 09.00’da başlayacak.

Aliağa Belediyesinin denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak ve kirlilikle mücadeleyi özendirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Temiz Mavi Deniz Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan şenlikte kapsamlı bir kıyı ve deniz dibi temizliği yapılacak. Aliağa Belediyesi ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) iş birliğinde ‘Temiz Mavi’ sloganıyla düzenlenecek olan etkinliğe; Çaglarav, Apnea, Seferihisar Dalış Merkezi, Pro Spearfishing Academy destek verecek. Etkinlik gün boyu sürecek.

Dalgıçların kayıt yaptırması gerekiyor

“3.Temiz Mavi Deniz Şenliği”nde gönüllü olarak görev almak isteyen dalgıçlar 0.536 546 3735-0.533 245 1093 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek. Denizden çıkarılan atıklar, insanların dikkatini çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için rıhtımda sergilenecek. Açılış konuşmaları ve plaket takdimi ile devam edecek olan etkinlikte katılımcılara yiyecek ve içecek ikramları yapılacak. Şenlik havasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte canlı müziğin yanı sıra çocuklar için şişme oyun parkları kurulacak. Animasyon ve yüz boyama etkinlikleri ile de çocuklar keyifli bir hafta sonu geçirecek.