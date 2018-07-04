Aliağa’da tiyatro günleri başlıyor

Aliağa Belediyesi, yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında her cuma birbirinden değerli tiyatro oyunlarını Aliağalıların beğenisine sunacak. Aliağa Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimlerini tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek.

‘Aliağa’da Tiyatro Günleri’ 13 Temmuz Cuma günü şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın’ın ‘Sunay Akın ile Görçek’ adlı gösterisiyle başlayacak. 20 Temmuz Cuma günü Kubilay Zerener’in yönettiği, Cem Özer, Betül Şahin, Fulden Akyürek, Soydan Soydaş, Ateş Fatih Uçan, Fırat Çöloğlu ve Doğan Bekdoğdu’nun rol aldığı iki perdelik komedi oyunu Ömürsün Doktor sahne alacak.

27 Temmuz Cuma günü ise Savaş Özdural’ın yazıp yönettiği, Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural’ın oynadığı “Kadın Aklı Erkek Aklı” isimli oyun Aliağalılarla buluşacak.

Aliağa Açıkhava Tiyatrosundaki gösterimlerin tamamı saat 21.15’te başlayacak. Oyunları ücretsiz izlemek isteyen vatandaşlar oyun davetiyelerini 6 Temmuz Cuma gününden itibaren Aliağa Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Hilal Masa’dan temin edebilecek.