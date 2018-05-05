Aliağa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bergama’dan İzmir yönüne seyreden H.K (74) idaresindeki 34 AF 0826 plakalı otomobil, Aliağa Bozköy Mahallesi mevkiinde aynı yönde giden Mehmet Karabıyık yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Karabıyık (26) ağır yaralanırken, arkasında oturan babası Mevlüt Karabıyık (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Mehmet Karabıyık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.