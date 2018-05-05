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05 Mayıs 2018 22:39

Aliağa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Aliağa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

05 Mayıs 2018 22:39


Edinilen bilgilere göre, Bergama’dan İzmir yönüne seyreden H.K (74) idaresindeki 34 AF 0826 plakalı otomobil, Aliağa Bozköy Mahallesi mevkiinde aynı yönde giden Mehmet Karabıyık yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Karabıyık (26) ağır yaralanırken, arkasında oturan babası Mevlüt Karabıyık (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Mehmet Karabıyık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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