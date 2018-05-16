Aliağa’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karakuzu’dan Aliağa’daki işine giden M.Ç. (40) idaresindeki 35 NCG 95 plakalı otomobil, sürücüsünün Güzelhisar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sol tarafına doğru takla attı. Ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü M.Ç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından yaralı M.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.