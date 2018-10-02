Aliağa'da Tübitak 4007 Bilim Şenliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4-6 Ekim tarihleri arasında “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği” düzenlenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde öğrenciler bilimle, fenle ve deneysel faaliyetlerle dolu dolu üç gün geçirecek.

Şenlikte öğrencilerin bilime teşvik edilmesi, deneysel çalışmalar ile iç içe olması, hem öğrenmeleri hem de eğlenerek bilimin renkli dünyası ile tanışmaları hedefleniyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda öğrenciler hazırladıkları çalışmalarla hünerlerini sergileyecek. Şenliğe öğrencilerin yanı sıra çeşitli üniversitelerden öğretim elemanları da katılım sağlayacak.

4 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başlayacak olan organizasyon protokol konuşmaları, plaket töreni, Ziçev Ritim Gösterisi ve Bilim Şov ile devam edecek.