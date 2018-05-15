Aliağa’da Turizm Çalıştayı

Aliağa Belediyesi’nin öncülüğünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin akademik desteği ile düzenlenen çalıştayda; Çevreci yeşil ekonominin arttırılarak yeni konaklama tesisleri ile turizmin 12 aya yayılması, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizmin Aliağa’da öncü ikinci büyük sektör haline dönüştürülmesi hususundaki çalışmalar masaya yatırıldı.

Turizme dönük yatırım ve projelerin konuşulduğu çalıştayın oturum başkanlığını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba yaparken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Prof. Dr. Zafer Öter, Doç. Dr. Gülşah Akkuş, Doç. Dr. Nazım Çokişler ve araştırma görevlisi Özgür Sarıbaş da konuşmacılar arasında yer aldı. Aliağa Hampton By Hilton oteldeki çalıştaya Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mehmedali Özkurt, Gökhan Karataş, Orhan Mahmut Çetiner, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

“Aliağa’nın turizm master planını hazırlıyoruz”

Aliağa’yı bir dünya şehri yapmak için yola çıktıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa hakikaten önemli bir liman ve sanayi şehri. Aliağa’yı dünya şehri yaparken Amerika’yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bunun unsurları var. Kültürünü de, sanatını da, eğitimini de, turizmini de, hepsini aynı anda geliştirmek istiyoruz. Bu konuda dört yıldır büyük bir gayret içerisindeyiz. Henüz daha temel kazıyoruz, henüz yolun çok başındayız. Bu tip çalışmalarla Aliağa’nın master planlarını hazırlıyoruz. Bundan hiç şüphemiz yok. Şunu çok net söylüyorum ki hiçbir kurum veya kişinin engeline karşı boyun eğme gibi bir niyetimiz yok. O konuda en ufak bir taviz vermeyeceğiz" dedi.

“Aliağa için artı değer kazandırmaya devam edeceğiz”

Aliağa’nın gelecek master planına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Acar, “Aliağa Kent Belleği ve Anı Evi konusunda şuanda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Çaltılıdere bölgesinde toplam 3 kilometrelik yeni bir plaj düzenlemesine başlandı. 3-4 aya kadar burada çok güzel Ağapark örneği gibi bir plaja sahip olacağız. Gerek bölgemizde gerekse Aliağa sınırları içerisinde bir çok devlet yatırımlarının başladığını görüyorsunuz. 1-2 yıl içerisinde Aliağa devasa projelerle anılmaya devam edecek. Bu konuda Aliağa’nın önü açık. Aliağa Belediyesi olarak bu yatırımların önünü açmak, hızlandırmak için üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Aliağa için artı değer kazandırmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket edersek Aliağa bugünkü konumundan çok çok daha iyi bir konuma gelecek. Huzurlu, sağlıklı yaşanası bir Aliağa için tüm paydaşlarımızla sorunları ertelemek için değil sorunları çözmek için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Bölgede büyük potansiyel görüyoruz”

Turizm konusunda Aliağa’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ise çalıştay sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her şeyden önce önemli olan doğru planlamaların yapılmasıdır. Güzel bir plan yapıp, bir turizm master planı hazırlamak ve bunun arkasından eyleme geçmek çok önemli. Burada Aliağa Belediyesi’ni çok samimi ve çok istekli gördük. Yaptıkları çalışmalar da bunları ortaya koyuyor. Biz de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak bu tür iş birliklerine açığız. Bilimsel altyapıya dayandırarak bu iş birliğini ileri zamanlara taşıma konusunda biz de istekliyiz. İnşallah tüm bölge için somut bulgular buradan çıkacaktır. Belediye bu konuda planlamasını ve çalışmalarını yapıyor. Biz de her türlü fikir aşamasında, planlama aşamasında proje noktasında fakülte olarak üzerimize düşeni yapacağız. Biz bölgede büyük potansiyel görüyoruz. Bunun fiiliyata dökülmesi çok önemli. Bu konuda belediye ve fakültemiz işbirliği noktasında güzel işler çıkaracağına inanıyorum.”

Aliağa’nın Turizm vizyonuna önemli katkılarda bulunacak olan çalıştay; Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi, Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, Kuş Cenneti ve Çaltılıdere rekreasyon alanında yapılan inceleme gezisi ile son buldu.