Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 17:25

Aliağa’da Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler Paneli

İzmir’in Aliağa ilçesinde birçok akademisyenin katılımıyla ‘Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel düzenlenecek.

Aliağa’da Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler Paneli

17 Temmuz 2018 17:25


Aliağa Yörükler Derneği, 29 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği ‘Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni’ kapsamında, ‘Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel organize edecek. Panelde, Türk dünyasının birbirinden değerli akademisyenleri yer alacak.İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Kırgız Doçent Dr. Shurubu Kayhan, 9 Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı ayni zamanda Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daş ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Talas panele konuşmacı olarak katılacak.


Panelde Türk dünyasının geçmişten bugüne gelişimi ve Yörük Türkmen kültürünün günümüze yansımaları katılımcılara aktarılacak. Yörük hayatının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilecek. Türk örf ve adetlerinde önemli bir yere sahip olan Yörük Türkmen geleneğinden kesitler sunulacak. 27 Temmuz Cuma günü Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan panel saat 19.30’da başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç