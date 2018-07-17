Aliağa’da Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler Paneli

Aliağa Yörükler Derneği, 29 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği ‘Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni’ kapsamında, ‘Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel organize edecek. Panelde, Türk dünyasının birbirinden değerli akademisyenleri yer alacak.İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Kırgız Doçent Dr. Shurubu Kayhan, 9 Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı ayni zamanda Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daş ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Talas panele konuşmacı olarak katılacak.

Panelde Türk dünyasının geçmişten bugüne gelişimi ve Yörük Türkmen kültürünün günümüze yansımaları katılımcılara aktarılacak. Yörük hayatının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilecek. Türk örf ve adetlerinde önemli bir yere sahip olan Yörük Türkmen geleneğinden kesitler sunulacak. 27 Temmuz Cuma günü Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan panel saat 19.30’da başlayacak.