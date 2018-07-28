Aliağa’da Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler paneline yoğun ilgi

Aliağa Yörükler Derneği, merakla beklenen ’Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ isimli paneli yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Panele katılan Prof. Dr. Mustafa Talas, Doçent Dr. Shurubu Kayhan ile Öğretim Üyesi Çağrı Pala bilgi ve birikimlerini katılımcılar ile paylaştı. Prof. Dr. Harun Demirkaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Türk dünyasının geçmişten bugüne gelişimi ve Yörük-Türkmen kültürünün günümüze yansımaları katılımcılara aktarıldı ve yörük hayatının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca,Türk örf ve adetlerinde önemli bir yere sahip olan Yörük Türkmen geleneğinden kesitler sunuldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Shurubu Kayhan, ’Türk Dünyasının Ortak Kültürü-Gelenekler’ konulu sunumunda Türk Cumhuriyetleri, Türk Özerk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının doğumdan ölüme kadar süren ortak geleneklerini yerinde yaptığı araştırmalarıyla anlattı. Kayhan, ortak değerlerin araştırılması, korunması ve yaşatılarak nesilden nesile aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler konusunda Aliağa’da ilk defa panel düzenlendiğini belirten Küçük, "Aliağa Yörükler Derneği olarak bir yılı tamamladıklarını Aliağa’nın 18 köyünde 16’sı yörüktür. Yaklaşık yüzde 90 yörük Türkmen’dir. Türklüğü yaşatmak boynumuzun borcudur. Aliağa’da yörük kültürünü yaşatmak için bir yola baş koyduk. Allah’ın izni ile de bunu her zaman sürdüreceğiz. Aliağa’da ilk defa gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni’ne yarın imza atacağız. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarımız olacak. 13 Türk devletinden temsilci katılacak. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa’da Yörük-Türkmen panelinin düzenlenmesinin onur verici olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz paneli her yıl düzenli olarak devam ettireceğiz. Henüz bir yıllık olmalarına rağmen Aliağa Yörükler Derneği’nin bu organizasyonlarda ciddi emekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aliağa’ya gelerek panelimize ve şölenimize katılım sağlayan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Panelimiz Yörüklere ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Türk Dünyası Birliği, Kızıl Elma olarak belirlendi"

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eski Rektörü ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Akdemir, panel sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Harun Demirkaya’nın başkanlık yaptığı Panelde çeşitli üniversitelerden araştırmacılar sunum yaptılar. Orta Asya Türklerinin doğumdan ölüme yasamın her alanında seremoni, tören ve ritüel toplulukları olduklarını öğrendik. Türk Dünyası Birliği, Kızıl Elma olarak belirlendi. Değerler zengini Türkler, Türk dünyasına ve dünyaya yeni politikalar belirlemelidir. Türk Dünyası Ortak Değerler ve Ekonomik Birliği kurulmalıdır. Kızıl Elma bu olmalıdır. Türk topluluklarının ve devletlerinin derinliği bunu gerektirir."

Panel sonunda katılımcılara teşekkür plaketi de verildi.