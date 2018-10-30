Aliağa'da üretici kadın çarşısı açılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin "Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamında Aliağalı üretici kadınlara geçici olarak tahsis ettiği Üretici Kadın Çarşısı hizmete açılıyor.

Aliağa ilçesinde, "Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamında üretici kadınlara tahsis edilen Üretici Kadın Çarşısı'nın, 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'te açılışı gerçekleştirilecek. Demokrasi Meydanı eski belediye yerindeki noktada, Aliağalı kadınlara ait; el emeği örgülerin, takıların, çeyizliklerin, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdaların da satışı yapılacak.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde faaliyete geçirilen Üretici Kadın Çarşısı'nda yine Aliağalı kadınlar, kendileri için hazırlanmış reyonlarda haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayabilecek.

Aliağalı ev kadınları için önemli bir istihdam projesine imza atıldığını belirten Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, “Aliağa'mda ilk defa ev kadınlarının el eeklerinin değerlendirileceği bir çarşı açılıyor. Yıllardır böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Kadın emeğinin değerlendirileceği Üretici Kadın Çarşısının açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.