Aliağa'da Üretici Kadın Çarşısı açılıyor

Aliağa Belediyesi'nin Kadın Emeği Değerlendirme Projesi kapsamında Aliağalı üretici kadınlara geçici olarak tahsis ettiği “Üretici Kadın Çarşısı” hizmete açılıyor. Demokrasi Meydanı Eski Belediye yerindeki çarşının açılışı 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde faaliyete geçirilen Üretici Kadın Çarşısı'nda Aliağalı hanımlara ait el emeği örgülerin, takıların, çeyizliklerin, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdaların da satışı gerçekleştirilecek.

Üretici Kadın Çarşısı'nın açılması ile birlikte Aliağalı kadınlar, kendileri için hazırlanmış reyonlarda haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayabilecek.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde Aliağalı ev kadınları için önemli bir istihdam projesine imza atıldığını belirten Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, “Aliağa'da ilk defa ev kadınlarının el emeklerinin değerlendirileceği bir çarşı açılıyor. Yıllardır böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Kadın emeğinin değerlendirileceği “Üretici Kadın Çarşısı”nın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.