Aliağa'da Üretici Kadın Çarşısı hizmete açıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamında, Aliağalı üretici kadınlara geçici olarak tahsis edilen "Üretici Kadın Çarşısı" hizmete açıldı. Açılan alanda kadınlar, hazırladığı ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayacak.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde faaliyete geçirilen Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışı için tören düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki eski belediye yerinde dokuz reyondan oluşan Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışına katılım yoğun oldu. "Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamındaki açılışa, protokol üyeleri de tam kadro katıldı.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan yaptı. Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Argunhan, "Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınların el emeği olarak ürettiği değerli ürünlerin satışını yapmak için bir proje oluşturduk. Projemizi de Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ile paylaştık. Projemize olumlu yaklaştı ve çarşının Aliağalı kadınların hizmetine girmesini sağladı. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki kadın istihdam oranı yüzde 28'lerde. Bu açıdan bu çarşının açılışı bizler için çok önemliydi" dedi.

"Aliağa'da önemli bir sosyal proje hayata geçti"

Aliağalı kadınların Üretici Kadın Çarşısı sayesinde ev ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Aliağalı hanımlar bir yandan da satışlardan elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Bu açıdan baktığımızda Aliağa'da önemli bir sosyal proje hayata geçti. Bu proje Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımızın bir projesidir. Özellikle kendisine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu projenin hem kadınlarımıza hem de Aliağamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çok sayıda protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte kesti. Menemen Kent Konseyi Başkanı Sebahattin İpektepe, Başkan Serkan Acar'a kadın emeğine verdiği değerden ötürü menemen testisi hediye etti.

Ev ekonomisine katkı sağlayacaklar

Aliağa'da açılan Üretici Kadın Çarşısı'nda; kadınlara ait el emeği örgülerin, takıların, çeyizliklerin, süs eşyalarının yanı sıra organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdaların da satışı yapılacak. Aliağalı kadınlar, kendileri için hazırlanmış reyonlarda haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında el emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayacak.