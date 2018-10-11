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Aliağa'da üzerine demir parça düşen işçi öldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir sanayi kuruluşunda işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 43 yaşındaki işçi Nihat Abaylı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir sanayi kuruluşunda işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 43 yaşındaki işçi Nihat Abaylı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Aliağa'daki bir sanayi kuruluşunda taşeron olarak bakım yapan işçilerin üzerine demir parça düştü. Kazada, H.G. B.G. ve Nihat Abaylı isimli işçiler, yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 işçiden durumu ağır olan 43 yaşındaki Nihat Abaylı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, diğer iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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