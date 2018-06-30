Aliağa’da vergi yapılandırması ve imar barışı toplantısı

Aliağa Ticaret Odası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Belediyesi, Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Aliağa Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ve Aliağa Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Akkanat’ın sunumu ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ALTO Başkanı Ömer Ertürk, “7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ve getirilen düzenlemelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bu toplantıyı düzenledik ve konunun uzmanlarını bugün toplantımıza davet ettik. Anılan kanun ile ilgili işin tüm detaylarını A’dan Z’ye uzmanlarımız size aktaracaklar. Kendilerine katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ertürk’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen Aliağa Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Akkanat, 7143 Sayılı Kanun hakkında sunum gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile toplumun birçok kesimi için önemli avantajlar sunulduğunu ifade eden Akkanat, “Yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Yapılandırma kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkanı da veriyor. Taksitlere, bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkanını da getirmektedir. Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amacıyla düzenlenen İmar Barışı’nı anlatmak üzere Aliağa’ya gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise İmar Barışından faydalanmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerinin altını çizdi. Varan, İmar Barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabileceğini, Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesinin son bulacağını, ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri alacaklarını belirterek; İmar Barışından faydalanmak isteyen tüm vatandaşların 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerektiğini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda sunumun ardından konu ile ilgili katılımcıların yönelttiği sorular cevaplanarak seminer tamamlandı.