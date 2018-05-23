Aliağa’da vezneler hafta sonu da hizmet verecek

taksit ödeme süresi 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek. Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların ödeme konusunda mağduriyet yaşamaması için belediye veznesinin hafta sonuna denk gelen 26-27 Mayıs tarihlerinde de hizmet vereceğini bildirdi.

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için 2018 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin 1. taksit ödemelerini 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimi 17.30’a kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek. Vatandaşlar ödemelerini https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek.

Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların da taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığı’nın TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu IBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no’lu hesabına yatırabilecekleri duyuruldu. Ayrıca hafta sonu ödeme yapmak isteyenler için de 26-27 Mayıs tarihlerine denk gelen hafta sonunda da belediye vezneleri açık olacak.