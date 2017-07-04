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04 Temmuz 2017 16:51

Aliağa’da vücut geliştirme antrenörü hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, vücut geliştirme antrenörlüğü yapan bir kişi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Aliağa’da vücut geliştirme antrenörü hayatını kaybetti

04 Temmuz 2017 16:51


Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, kendisine ait salonda vücut geliştirme antrenörü olan Ertan Çaplık (48), salonda bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Başını sert zemine çarpan Çaplık, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çaplık, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertan Çaplık’ın cenazesi merkez camiinde kılınan namazın ardından Aliağa Şehir Kabristanlığında toprağa verildi.


Cenazeye, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, siyasi parti temsilcileri, Çaplık’ın öğrencileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.




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