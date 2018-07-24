Aliağa’da yaz konserleri Ümit Besen ve Pamela ile başlıyor

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Yaz Konserleri’ Ümit Besen ve Pamela konseri ile başlıyor. 28 Temmuz Cumartesi günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konser, saat 21.30’da başlayacak.

Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile de kendinden söz ettiren, davul ve elektrogitar çalarak Rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, konserde, ’Nikah Masası’, ’Okul Yolunda’, ’Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ gibi eserlerini Türk Rock müziğin başarılı ismi Pamela ile birlikte seslendirecek.

Özellikle ’Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ düeti video paylaşım sitelerinde yüz milyondan fazla tıklanırken, ikilinin Aliağa performansı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.