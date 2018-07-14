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14 Temmuz 2018 17:08

Aliağa’da yaz sinema günleri başlıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yaz ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında sinema keyfi mahallelere taşınıyor.

Aliağa’da yaz sinema günleri başlıyor

14 Temmuz 2018 17:08

Bu kapsamda, sinema günlerinin ilk gösterimi 17 Temmuz Salı günü saat 21.00’de Uzunhasanlar Mahallesinde yapılacak.


Aliağa Belediyesi, temmuz ve ağustos ayı boyunca birbirinden güzel ve eğlenceli filmleri izleyiciyle buluşturacak. Farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kurulacak perde sinemaseverleri ağırlayacak.


Yaz Sinema Günleri kapsamında, temmuz sonuna kadar senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı ‘Aile Arasında’ isimli komedi filmi farklı mahallelerde perdeye aktarılacak. Tamamı ücretsiz olacak gösterimler, açık havada ’nostaljik’ sinema keyfi yaşatacak. Gösterimler esnasında izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapılacak.


Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı komedi türündeki ‘Aile Arasında’ isimli film Aliağalı sinemaseverlerin beğenisine sunulacak


Komedi ögelerinin bolca yer aldığı ‘Aile Arasında’ isimli filmin gösterimi temmuz sonuna kadar devam edecek. Filmin Temmuz ayı takvimi ise şöyle;


17 Temmuz Uzunhasanlar Mahallesi, 19 Temmuz Yeni Şakran Mahallesi Sahil Meydanı, 23 Temmuz Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, 24 Temmuz Siteler Mahallesi, 26 Temmuz Helvacı Mahallesi, 30 Temmuz Uzunhasanlar Mahallesi, 31 Temmuz Yeni Mahalle




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