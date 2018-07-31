Aliağa’da Yaz Sinema Günleri devam ediyor

Aliağa Belediyesi, Ağustos ayı boyunca birbirinden güzel ve eğlenceli Türk filmlerini açık havada izleyiciyle buluşturacak. Farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kurulacak perde sinemaseverleri ağırlayacak.

Yaz Sinema Günleri kapsamında; “Aile Arasında”, “Bizim Köyün Şarkısı”, “Ayla”, “Cici Babam”, “Ailecek Şaşkınız”, “Ölümlü Dünya” adlı filmler farklı mahallelerde Aliağalıların beğenisine sunulacak. Tamamı ücretsiz olacak gösterimler sinema tutkunlarına açık havada ’nostaljik’ sinema keyfi yaşatacak. Vatandaşlara geçmiş günlerin açık hava sinema tadını yeniden yaşatacak olan Aliağa Belediyesi, izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapacak. Gösterimlerin tamamı 21.00’de başlayacak.

Aile arasında

1 Ağustos, Karakuzu Mahallesi

Bizim Köyün şarkısı

3 Ağustos, Bozköy Mahallesi

6 Ağustos, Helvacı

7 Ağustos, Yeni Şakran Sahili

8 Ağustos, Siteler Mahallesi,

9 Ağustos, Güzelhisar Mahallesi

10 Ağustos, Bahçedere Mahallesi

13 Ağustos, Karaköy + Çoraklar

20 Ağustos, Şehit Kemal

21 Ağustos, Çıtak

22 Ağustos, Yüksek Köy + Kapukaya

29 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)

Ayla

2 Ağustos, Horozgediği

14 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı

15 Ağustos, Siteler Mahallesi

17 Ağustos, Samurlu

23 Ağustos, Yeni Şakran Sahili

27 Ağustos, Karakuzu

Cici Babam

5 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)

14 Ağustos, Aşağı Şakran

16 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı

24 Ağustos, Karakuzu

26 Ağustos, Yeni Mahalle

27 Ağustos, Siteler Mahallesi

29 Ağustos, Yeni Şakran Sahili

Ailecek Şaşkınız

13 Ağustos, Çakmaklı Mahallesi

28 Ağustos, Hacıömerli Mahallesi + Kalabak Mahallesi

Ölümlü Dünya

16 Ağustos, Helvacı Mahallesi

28 Ağustos, Yeni Mahalle