Aliağa’da Yaz Sinema Günleri devam ediyor

Aliağa Belediyesi, Ağustos ayı boyunca birbirinden güzel ve eğlenceli Türk filmlerini açık havada izleyiciyle buluşturacak. Farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kurulacak perde sinemaseverleri ağırlayacak.
Yaz Sinema Günleri kapsamında; “Aile Arasında”, “Bizim Köyün Şarkısı”, “Ayla”, “Cici Babam”, “Ailecek Şaşkınız”, “Ölümlü Dünya” adlı filmler farklı mahallelerde Aliağalıların beğenisine sunulacak. Tamamı ücretsiz olacak gösterimler sinema tutkunlarına açık havada ’nostaljik’ sinema keyfi yaşatacak. Vatandaşlara geçmiş günlerin açık hava sinema tadını yeniden yaşatacak olan Aliağa Belediyesi, izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapacak. Gösterimlerin tamamı 21.00’de başlayacak.
Aile arasında
1 Ağustos, Karakuzu Mahallesi
Bizim Köyün şarkısı
3 Ağustos, Bozköy Mahallesi
6 Ağustos, Helvacı
7 Ağustos, Yeni Şakran Sahili
8 Ağustos, Siteler Mahallesi,
9 Ağustos, Güzelhisar Mahallesi
10 Ağustos, Bahçedere Mahallesi
13 Ağustos, Karaköy + Çoraklar
20 Ağustos, Şehit Kemal
21 Ağustos, Çıtak
22 Ağustos, Yüksek Köy + Kapukaya
29 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)
Ayla
2 Ağustos, Horozgediği
14 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı
15 Ağustos, Siteler Mahallesi
17 Ağustos, Samurlu
23 Ağustos, Yeni Şakran Sahili
27 Ağustos, Karakuzu
Cici Babam
5 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)
14 Ağustos, Aşağı Şakran
16 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı
24 Ağustos, Karakuzu
26 Ağustos, Yeni Mahalle
27 Ağustos, Siteler Mahallesi
29 Ağustos, Yeni Şakran Sahili
Ailecek Şaşkınız
13 Ağustos, Çakmaklı Mahallesi
28 Ağustos, Hacıömerli Mahallesi + Kalabak Mahallesi
Ölümlü Dünya
16 Ağustos, Helvacı Mahallesi
28 Ağustos, Yeni Mahalle