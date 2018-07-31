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31 Temmuz 2018 16:07

Aliağa’da Yaz Sinema Günleri devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve yoğun ilgi gören ‘Aliağa’da Yaz Sinema Günleri’, Ağustos ayında da sinemaseverler ile buluşmaya devam edecek.

Aliağa’da Yaz Sinema Günleri devam ediyor

31 Temmuz 2018 16:07


Aliağa Belediyesi, Ağustos ayı boyunca birbirinden güzel ve eğlenceli Türk filmlerini açık havada izleyiciyle buluşturacak. Farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geleceği alanlarda kurulacak perde sinemaseverleri ağırlayacak.


Yaz Sinema Günleri kapsamında; “Aile Arasında”, “Bizim Köyün Şarkısı”, “Ayla”, “Cici Babam”, “Ailecek Şaşkınız”, “Ölümlü Dünya” adlı filmler farklı mahallelerde Aliağalıların beğenisine sunulacak. Tamamı ücretsiz olacak gösterimler sinema tutkunlarına açık havada ’nostaljik’ sinema keyfi yaşatacak. Vatandaşlara geçmiş günlerin açık hava sinema tadını yeniden yaşatacak olan Aliağa Belediyesi, izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapacak. Gösterimlerin tamamı 21.00’de başlayacak.



Aile arasında


1 Ağustos, Karakuzu Mahallesi


Bizim Köyün şarkısı


3 Ağustos, Bozköy Mahallesi


6 Ağustos, Helvacı


7 Ağustos, Yeni Şakran Sahili


8 Ağustos, Siteler Mahallesi,


9 Ağustos, Güzelhisar Mahallesi


10 Ağustos, Bahçedere Mahallesi


13 Ağustos, Karaköy + Çoraklar


20 Ağustos, Şehit Kemal


21 Ağustos, Çıtak


22 Ağustos, Yüksek Köy + Kapukaya


29 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)



Ayla


2 Ağustos, Horozgediği


14 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı


15 Ağustos, Siteler Mahallesi


17 Ağustos, Samurlu


23 Ağustos, Yeni Şakran Sahili


27 Ağustos, Karakuzu



Cici Babam


5 Ağustos, Viking Sitesi (Yalı Mahallesi)


14 Ağustos, Aşağı Şakran


16 Ağustos, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı


24 Ağustos, Karakuzu


26 Ağustos, Yeni Mahalle


27 Ağustos, Siteler Mahallesi


29 Ağustos, Yeni Şakran Sahili



Ailecek Şaşkınız


13 Ağustos, Çakmaklı Mahallesi


28 Ağustos, Hacıömerli Mahallesi + Kalabak Mahallesi


Ölümlü Dünya


16 Ağustos, Helvacı Mahallesi


28 Ağustos, Yeni Mahalle




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