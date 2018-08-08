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08 Ağustos 2018 11:01

Aliağa’da yaz sinema günleri yoğun ilgi

Vatandaşlarına açık havada yaz sinema keyfinin tadını doyasıya yaşatan Aliağa Belediyesi, ’Cici Babam’ adlı komedi filmini Yalı Mahallesi Viking Sitelerde ve Helvacı Meydanında gösterime sundu.

Aliağa’da yaz sinema günleri yoğun ilgi

08 Ağustos 2018 11:01


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan Aliağa’da Yaz Sinema Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Aliağa Belediyesi, farklı mahallelerde, parklarda ve meydanlarda halkın bir araya geldiği alanlarda kurduğu perde ile sinemayı sokağa taşıyor. Tamamı ücretsiz olan sinema gösterimleri 7’den 77’ye ilgiyle izleniyor. Sıcak yaz akşamlarının keyfini yıldızlar altında film izleyerek yaşayan vatandaşlara Aliağa Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapılıyor.


’Aliağa’da Yaz Sinema Günleri’ kapsamında son dönemin en iyi komedi filmleri arasında gösterilen ’Cici Babam’ önce Yalı Mahallesi Viking Sitesi’nde ardından ise Helvacı Meydanı’nda izleyiciyle buluştu. Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Derya Karataş, Meltem Yılmazkaya ve İrem Sak gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı komedi türündeki film izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.




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