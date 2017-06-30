Aliağa’da yürüyüş yollarına dekoratif baskı uygulaması

Kent estetiğine önem veren Aliağa Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenlemelerine devam ediyor. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü hummalı çalışmalarla, vatandaşların nefes alabilecekleri ortak yaşam alanları oluşturuluyor. Çalışmalarını eş zamanlı olarak kentin bir çok yerinde sürdüren ekipler, Atatürk Caddesi ve Zeytinli Parkın yürüyüş yollarını da elden geçirerek modern bir görünüme kavuşturdu.

Zeytinli Park genelinde ve Atatürk Caddesinin kaldırımlarında vatandaşların takılıp düşmelerine ve yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan taşlar tamamen söküldükten sonra yerine estetik görünümüyle dikkat çeken ‘Dekoratif Baskı Beton’ uygulandı. Vatandaşların beğenisini toplayan çalışma şık görünümünün dışında dayanıklılığının yüksek olmasıyla da biliniyor. Yolun ömrünü 15-20 yıla kadar uzatan baskı beton ekonomik açıdan da tasarruf sağlayacak.