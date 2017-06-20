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20 Haziran 2017 18:04

Aliağa’daki Kültür Mahallesinde asfaltlama sona eriyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, çeşitli kurumların çalışmaları sonucunda bozulan yolları asfaltlamayı sürdürüyor.

Aliağa’daki Kültür Mahallesinde asfaltlama sona eriyor

20 Haziran 2017 18:04


Aliağa ilçesinde, çeşitli kurumların çalışmaları sonucunda yollar bozulurken, bu durum Aliağa Belediyesini harekete geçirdi. Adeta köstebek yuvasına dönen Aliağa’nın yollarını yaya ve araç trafiğine uygun bir hale getirmek için asfaltlama seferberliği başlatan Aliağa Belediyesi, çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdürüyor. Bozuk olan tüm sokak ve caddeleri tümüyle elden geçiren belediye, Kültür Mahallesinde yaklaşık bir ay önce başlattığı asfaltlama çalışmalarında sona yaklaştı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışmalarda Kültür Mahallesine bugüne kadar yaklaşık 25 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.


Plan ve program çerçevesinde asfaltlama faaliyetleri diğer mahallelerde de devam edeceği öğrenildi.




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