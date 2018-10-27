Aliağa'daki o iş hanına baskın yapıldı, mevzuata uymayanlar affedilmedi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çok sayıda iş yerinin bulunduğu iş hanına; emniyet, zabıta, vergi dairesi ve elektrik idaresi görevlileri, sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, ruhsatı olmayan, vergi beyannamesinde bulunmayan, elektrik yönünde de mevzuata uymayan iş yerlerine büyük bir denetim yapıldı. Baskınlarda, çok sayıda iş yerine ceza yazıldı.

Aliağa ilçesi Atatük Mahallesi'nde, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, çok sayıda kişinini barındığı ve iş yerinin bulunduğu iş hanına baskın yapıldı. Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde; zabıta, vergi dairesi ve elektrik idaresi görevlileri, sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınlarda iş yerlerinde denetlemeler yapıldı. Denetlemelerde; Kimlik Bildirme Kanununa göre yasal bildirimi olmayan, ruhsatı bulunmayan, vergi yönünden bildirim yapmayan ve yine elektrik düzenlemelerinin yapılmadığı tespit edilen iş yerlerine ceza kesildi. Sağlık müdürlüğüne bağlı ekiplerde, iş yerlerini sağlık yönünden uygun olup olmadığının kontrolünün yaptı.

Vatandaşların şikayetiyle emniyet harekete geçti

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yine iş hanı içerisinde kimlik kontrolü de yaptı. Yapılan sorgulamalarda, hırsızlıktan sabıkası olan ve yakalama kararı bulunan bir şahıs, emniyet müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş; sağlık, genel kamu güvenliği ve benzeri diğer konularda uygun olmayan yerlerin uygun hale getirilmesi için mücadele verdiklerini ve bunda da kararlı olduklarını vurguladı. Denetimleri devam edeceklerini aktaran Uğurtaş, "ilçede yaşayan vatandaşlarımız tarafından sıklıkla dile getirilerek şikayet konusu olan bu iş hanı ve buna benzer yasal mevzuata uygun olmayan yerlerde konaklama ve diğer yönlerden gerekli denetimlerin devam ederek; sağlık, genel kamu güvenliği ve benzeri diğer konularda bu yerlerin uygun hale getirilmesine kadar mücadele edeceğiz" dedi.