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18 Ağustos 2018 15:06

Aliağa’daki odalardan üyelerine indirimli otopark hizmeti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası ve şoförler ve otomobilciler odası arasında indirimli otopark protokolü imzalandı.

Aliağa’daki odalardan üyelerine indirimli otopark hizmeti

18 Ağustos 2018 15:06

Aliağa’daki oda üyeleri, otoparktan aylık 100 TL ücretle faydalanabileceği bildirildi.


Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Aliağa şehir içi trafiğine katkı koymak ve üyelerinin şehir merkezinde yaşadığı otopark sorununa çözüm bulma amacıyla bir protokol yaptı. Oda üyeleri, binek ve hafif ticari araçlarının indirimli olarak şoförler odasının otoparkından yararlanabilecekleri protokolü imzalayarak hayata geçirdi.


Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Berk ve Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yiyitalp arasında imzalanan protokolle, oda üyelerinin KDV dahil aylık 100 TL ücretle otopark hizmetini kullanabilecekleri belirtildi. Yine kullanıcılara verilecek kart ile aynı gün birden fazla otoparka giriş-çıkış yapılabilecek; ancak aynı kart ile içeride araç mevcut ise başka aracın otoparka alınmayacağı kaydedildi.




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