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10 Temmuz 2017 17:13

Aliağa’daki oyunla aile içi şiddete dikkat çekecekler

Aile içi şiddeti konu edinen ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ adlı ödüllü tiyatro oyunu İzmir’in Aliağa ilçesinde sahnelenecek.

Aliağa’daki oyunla aile içi şiddete dikkat çekecekler

10 Temmuz 2017 17:13


Aliağa Belediyesinin ‘Parkta, Sokakta, Sanat Aliağa’da’ etkinlikleri kapsamında Aliağa’da programlanan ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ 13 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Aliağa Açık Hava Tiyatrosunda ücretsiz izlenecek oyunun yazar ve yönetmenliğini ise Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) tiyatro eğitmeni Demet Saka’ın yapacağı bildirildi. Tüpraş SEK Tiyatro Grubu tarafından sergilenecek oyunda başrolleri, Semra Bakkaloğlu ve Ebru Turan paylaşacağı kaydedildi.


Kadınlara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetin kadınların başarılarını, hayallerini, yaşamsal haklarını elinden aldığını belirten oyunun yönetmeni Demet Saka, oyun hakkında şöyle konuştu:


“Cinsiyet ayrımcılığı ile aile içinde baskıyla başlayan kadın hikayeleri evlendikten sonra da eğitimsizlik, sosyal ve is yaşamında kadının yerini alamaması, toplumun dayattığı ahlak kurallarıyla kadın erkek rollerinin oluşturulması, kadını kendi içinde çaresizliğe ve yalnızlaşmaya mahkum etmektedir. ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ oyununda da, kadınlarımız tarafından ölüm, yaşama çare olarak görülmeye başlanmıştır. Böylece hayatta eksik kalan, gerçekleştirilemeyen tüm parçalar, yaşanılan son günmüş gibi sınırsızca bir güne sığdırılır. Bu kısacık ironik zamanlamada kadın olmaktan bir vazgeçiş vardır; çünkü aile içinde yerini bulamayan kadın, toplumsal hayatta da bunun böyle olacağını düşünmektedir. Yaşamı, cinsiyeti, aşkı, onlara dayatılan toplum rolleri, biraz hayal, biraz gerçekçi, trajik komik bir dille vurgulayarak eleştirel bir gözle yaşam penceresinden hayatın sonuna bakarlar. Oysa ölüm sadece kıyıda kalan bir simgedir. Yaşamın kendisi zaten tüm ağırlığıyla kendini ölümden daha etkili bir şekilde var etmektedir."




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