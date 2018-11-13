İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa'daki yangın kaportacı dükkanını kül etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir kaportacı dükkanından çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kaportacı dükkanından çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, yangın Aliağa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi 1236 sokaktaki bir kaportacı dükkanında çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, iş yerindeki bir araç kullanılamaz hale geldi. İş yerinde de yine yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.