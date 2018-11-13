Aliağa'daki yangın kaportacı dükkanını kül etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kaportacı dükkanından çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Aliağa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi 1236 sokaktaki bir kaportacı dükkanında çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, iş yerindeki bir araç kullanılamaz hale geldi. İş yerinde de yine yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.