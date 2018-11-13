Aliağa'daki Yeni Mahalle'ye FİFA standartlarında futbol sahası

İzmir'in Aliağa ilçesinde, spora ve sporcuya verilen destek her geçen gün artarken, ilçedeki spor tesislerinin de yeterli düzeye gelmesi için çalışmalar sürüyor.

Aliağa ilçesinde, tüm vatandaşlara sporla iç içe bir yaşam sunmak isteyen Aliağa Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak merkez ve dış mahallelerde başlattığı halı saha projelerini sonlandırarak vatandaşının hizmetine sundu. Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde, yaklaşık iki ay süren çalışmalar ile sekiz adet halı saha Aliağa'ya kazandırıldı. Özellikle gençlerin güvenli bir ortamda spor yapabilmesini hedefleyen Aliağa Belediyesi; Şehit Oğuz Özgür Çevik Lisesi, Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Kalabak Mahallesi, Yeni Şakran Güngör Çolakoğlu Lisesi, Cici Sokak, Çıtak Belediye Şantiyesi, Yeni Mahalle Kent Park ve Hacıömerli Mahallesi'ne yapılan toplam sekiz adet halı saha gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sunuldu.

Yeni Mahalle'de, Cengiz Topel ile Rumeli Caddesi arasında toplam 110 dönümlük alan üzerine projelendirdiği Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evinde çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, proje alanı içerisine FİFA standartlarına uygun suni çimden futbol sahası yapıyor. 10 bin metrekare üzerinde profesyonel bir tesis olacak olan sahada, ikinci lig düzeyinde maçlar oynanabileceği ifade edilirken, Aliağa'ya ilk kez kazandırılacak olan FİFA standartlarındaki tesis için çalışmalar devam ediyor. Sahanın; altyapı, drenaj, korkuluk, demir, beton ve mıcır döküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise çim serim aşamasına geçileceği ifade edildi.

Öte yandan, yaklaşık iki ay önce Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Aliağa İlçe Stadı'nda çim yenileme çalışmalarını da başlatan Aliağa Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaşıyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak futbol oynamaya artık müsait olmayan çimlerin söküm işlemi yapıldı. Çim söküm işlemleri tamamlandıktan sonra zemin tekrar düzeltilip drenaj ve sulama sistemi yenilendi. Ardından futbol sahaları için özel ve dört mevsim yeşil kalabilen çim ekimi yapıldı. Stat giriş turnikelerinin yerleştirilmesi, soyunma odalarının yenilenmesi, boyama işlemlerinin tamamlanması gibi fiziki yenilemenin ardından stadın, 2 Aralık 2018 tarihinde oynanacak olan Çayırova maçına kadar hazır hale getirilmesi planlanıyor.