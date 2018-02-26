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26 Şubat 2018 13:45

Aliağalı çocuklar doyasıya eğlendi

Aliağa Belediyesi’nin Haydi Çocuklar Şenliğe etkinlikleri kapsamında sahnelediği “Çocuk Ülkesi” isimli tiyatro oyunu ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğlenceli aktiviteler çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Aliağalı çocuklar doyasıya eğlendi

26 Şubat 2018 13:45


Aliağa Belediyesi’nin Haydi Çocuklar Şenliğe etkinliklerinin ilki yoğun bir katılımla başladı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında ısıtmalı şişme çadırda gerçekleştirilen etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile Uygur Tiyatrosunun sahneye koyduğu “Çocuk Ülkesi” adlı müzikli, danslı, iletişim ve empati üzerine kurgulu çocuk oyununu Aliağalı çocuklarla buluştu. İkişer seans halinde ücretsiz olarak gösterime sunulan oyun çocukları kahkahaya boğdu. Yazarlığını Gülbin İpek Abalı’nın yönetmenliğini ise Süha Uygur’un yaptığı oyun minik izleyicisinden tam not aldı.


Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde eğlence sihirbaz, animasyon ve yüz boya aktiviteleriyle doruğa çıktı. Etkinliklerle çocuklara kek, süt, pamuk helva ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Şenliğe katılarak çocukların eğlencesine ortak olan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mutlu bir hafta sonu yaşayan çocuklara program sonunda Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisine ait kitapları hediye etti.




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